В Агаповском районе вылетевшая на встречку «Шкода» «убила» водителя «ВАЗа»
В Агаповском районе Челябинской области вылетевшая на встречку «Шкода Октавия» «убила» водителя «ВАЗа». В обстоятельствах трагического ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
В Агаповском районе Челябинской области вылетевшая на встречку «Шкода Октавия» «убила» водителя «ВАЗа». В обстоятельствах трагического ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
Авария произошла восьмого января около 14 часов на 204 километре автодороги Чебаркуль — Магнитогорск.
«Водитель автомобиля “Шкода Октавия” выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем “ВАЗ — 2114” под управлением жителя Верхнеуральска, который от полученных травм скончался», — сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Известно, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.