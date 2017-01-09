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09:39 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае в ДТП погиб пассажир

Автомобильная авария произошла 8 января утром на дороге «Большая Соснова — Частые». Столкнулись Volkswagen Polo и «ВАЗ-21093».

В 07:20 по указанной дороге со стороны Перми в направлении села Частые двигался автомобиль «ВАЗ-21093». За рулем была 21-летняя жительница Удмуртской республики. По предварительным данным, на первом километре трассы она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo.

В итоге 37-летний пассажир ВАЗа погиб на месте аварии от полученных травм. Автомобилистка и еще один ее пассажир — мужчина 1972 года рождения — были госпитализированы с многочисленными травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

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