В Пермском крае в ДТП погиб пассажир
Автомобильная авария произошла 8 января утром на дороге «Большая Соснова — Частые». Столкнулись Volkswagen Polo и «ВАЗ-21093».
Автомобильная авария произошла 8 января утром на дороге «Большая Соснова — Частые». Столкнулись Volkswagen Polo и «ВАЗ-21093».
В 07:20 по указанной дороге со стороны Перми в направлении села Частые двигался автомобиль «ВАЗ-21093». За рулем была 21-летняя жительница Удмуртской республики. По предварительным данным, на первом километре трассы она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo.
В итоге 37-летний пассажир ВАЗа погиб на месте аварии от полученных травм. Автомобилистка и еще один ее пассажир — мужчина 1972 года рождения — были госпитализированы с многочисленными травмами.
По факту ДТП проводится проверка.