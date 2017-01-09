В Пермском крае в ДТП погиб пассажир

В 07:20 по указанной дороге со стороны Перми в направлении села Частые двигался автомобиль «ВАЗ-21093». За рулем была 21-летняя жительница Удмуртской республики. По предварительным данным, на первом километре трассы она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo.

В итоге 37-летний пассажир ВАЗа погиб на месте аварии от полученных травм. Автомобилистка и еще один ее пассажир — мужчина 1972 года рождения — были госпитализированы с многочисленными травмами.

По факту ДТП проводится проверка.