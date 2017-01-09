Сотрудницу челябинского магазина подозревают в краже денег покупательницы

Сотрудницу одного из челябинских магазинов задержали по подозрению в краже денег покупательницы, которые та оставила без присмотра, сообщают в пресс-службе городского УМВД.

Инцидент зафиксировали 8 января на улице Комарова. Из корзины 34-летней челябинки пропал пакет, в котором находились почти 18 тысяч рублей. Прибывшие полицейские задержали 21-летнюю работницу торговой точки, у которой и обнаружили похищенные средства. Деньги вернули владелице, а девушку отпустили домой под подписку о невыезде. Уточняется, что ранее она не была судима, за кражу ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, на днях другой молодой челябинец попытался похитить из магазина банку кофе, угрожая продавцу осколком стекла, однако был задержан и теперь может отправиться в места лишения свободы на срок до 10 лет.