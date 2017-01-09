В Магнитогорске директора завода приговорили к штрафу за невыплату работникам зарплаты

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сыркин, имея реальную возможность для погашения задолженности, период с мая по декабрь 2015 не выплачивал заработную плату 22 работникам. Общий размер задолженности составил свыше 2,3 млн рублей. В этот же период на расчетный счет предприятия поступило свыше 12,2 млн. рублей. При этом средства расходовались Сыркиным на выплату себе заработной платы в размере свыше 726 тыс. рублей, а также на нужды предприятия.

В результате суд признал директора завода виновным в невыплате свыше двух месяцев заработной платы, приговорив к штрафу в размере 100 тыс. рублей. На земельный участок и автомобиль «Тойота Королла» обвиняемого судом наложен арест.