В Омской области лесоруба насмерть задавило упавшим деревом

На Рождество в Тарском районе произошел несчастный случай. 7 января около 17:30 на 30-летнего лесоруба рухнуло спиленное дерево.

Трагедия произошла в лесоделяне урочища Кулай. Мужчина занимался подготовкой леса, когда на него упало дерево. От полученных многочисленных травм лесоруб скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту Следственный комитет по Омской области проводит доследственную проверку.

Как сообщают в ведомстве, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. В том числе проверят соблюдения требований охраны труда индивидуального предпринимателя, у которого работал погибший мужчина.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.