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09:45 (мск), источник: СуперОмск

В Омске во время каникул от пиротехники пострадали 11 человек

Всего в Омске состоялось 199 праздничных мероприятий общегородского масштаба.

За время новогодних каникул в Омске не допущено грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий, считают в департаменте общественной безопасности мэрии. Всего в Омске состоялось 199 праздничных мероприятий общегородского масштаба, в которых приняли участие свыше 94 000 омичей и гостей города.

В период празднования Нового года и Рождества Христова было организовано круглосуточное дежурство должностных лиц. Специалисты мэрии обеспечивали постоянную готовность к работе оперативников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По данным медицинских учреждений, из-за нарушений правил эксплуатации пиротехники пострадали 11 омичей.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации города, совместными усилиями мэрии и УМВД России по городу Омску были созданы все условия для безопасного проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий.

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