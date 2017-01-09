Страшное ДТП в Башкирии: двое погибли, семеро пострадали
В Аургазинском районе Башкирии произошло страшное ДТП, унесшее жизни двоих людей, сообщает УГИБДД МВД по РБ.
В Аургазинском районе Башкирии произошло страшное ДТП, унесшее жизни двоих людей, сообщает УГИБДД МВД по РБ.
По предварительным данным, на 94 км трассы
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 9 ДТП. В них два человека погибли, семнадцать получили травмы различной степени тяжести. Было пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 86 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.