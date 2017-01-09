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09:47 (мск), источник: PROUFU.ru

Страшное ДТП в Башкирии: двое погибли, семеро пострадали

В Аургазинском районе Башкирии произошло страшное ДТП, унесшее жизни двоих людей, сообщает УГИБДД МВД по РБ.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, на 94 км трассы Уфа-Оренбург 47-летний водитель «семерки» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся со встречным «Ford C-Max». В результате столкновения водитель «семерки» был госпитализирован, его 47-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП, его 14-летняя пассажирка была госпитализирована, но врачам не удалось спасти ее жизнь. Еще двое несовершеннолетних пассажиров, 17 и 9 лет, были госпитализированы. В «форде» пострадали 44-летний водитель и его пассажиры 47 и 48 лет, а также 11-летняя девочка.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 9 ДТП. В них два человека погибли, семнадцать получили травмы различной степени тяжести. Было пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 86 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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