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14:40 (мск), источник: Новости Перми

У жительницы Березовки украли телевизор и обогреватель

В отдел полиции села Березовка обратилась местная жительница с заявлением о краже. Кто-то зашел в ее квартиру и похитил имущество: электрообогреватель и телевизор.

Личность квартирного вора была установлена по «горячим следам». Безработный уголовник 22 лет задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Похищенное имущество изъято и возвращено женщине. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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