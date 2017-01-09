Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Уфимском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, сообщает
(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Уфимском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, сообщает
Трагический случай произошел на 9-м км автодороги Авдон — Подымалово.
По предварительной версии, водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» 12-й модели.
В результате аварии погибли две женщины и мужчина на «Ниссане». Также двое раненых из иномарки и двое из «Лады» были госпитализированы.