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11:03 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани стартует суд над замначальника ИК № 2

Приволжский суд начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении замначальника исправительной колонии № 2, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе суда.

Игорь Леонидов обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в апреле 2013 года начальник исправительной колонии № 2 Азфар Кадиров и его заместитель Игорь Леонидов предложили осуждённому отремонтировать за свой счет несколько помещений колонии. За это они пообещали ему условно-досрочное освобождение. В результате родственники заключенного перечислили сотрудникам колонии 600 тысяч рублей, которые «пустили» на ремонт.

Аналогичным способом они получили от четверых осужденных 1 млн рублей.

Кроме того, Леонидов, угрожая заключенному штрафным изолятором, заставил его купить телевизор для офицерской столовой. А другой осужденный передал ему смартфон за 40 тысяч рублей.

Отметим, что Азфар Кадиров покончил жизнь самоубийством в январе 2016 года.

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