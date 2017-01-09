В Казани стартует суд над замначальника ИК № 2
Приволжский суд начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении замначальника исправительной колонии № 2, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Приволжский суд начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении замначальника исправительной колонии № 2, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Игорь Леонидов обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в апреле 2013 года начальник исправительной колонии № 2 Азфар Кадиров и его заместитель Игорь Леонидов предложили осуждённому отремонтировать за свой счет несколько помещений колонии. За это они пообещали ему
Аналогичным способом они получили от четверых осужденных 1 млн рублей.
Кроме того, Леонидов, угрожая заключенному штрафным изолятором, заставил его купить телевизор для офицерской столовой. А другой осужденный передал ему смартфон за 40 тысяч рублей.
Отметим, что Азфар Кадиров покончил жизнь самоубийством в январе 2016 года.