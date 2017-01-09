В Севастополе полиция «по горячим следам» нашла колеса от ВАЗа

Она рассказала, что припарковала автомобиль ВАЗ-21011 на одной из улиц и ненадолго ушла, а когда вернулась, то обнаружила, что с машины похитили два колеса. Похитителя колес полиция нашла «по горячим следам».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили, что к краже причастен 34-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. С его слов, он увидел автомобиль и, из-за того, что никого не было рядом, решил забрать имущество, — сообщили в пресс-службе МВД по г. Севастополю.

Полицейские изъяли похищенное и вернули потерпевшей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.