В Севастополе полиция «по горячим следам» нашла колеса от ВАЗа
Минувшей ночью в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 22-летняя жительниц Севастополя.
Минувшей ночью в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 22-летняя жительниц Севастополя.
Она рассказала, что припарковала автомобиль ВАЗ-21011 на одной из улиц и ненадолго ушла, а когда вернулась, то обнаружила, что с машины похитили два колеса. Похитителя колес полиция нашла «по горячим следам».
В ходе
Полицейские изъяли похищенное и вернули потерпевшей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.