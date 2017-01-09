Телефонный террорист сорвал шопинг 750 петербуржцев

Как стало известно «Фонтанке», полвосьмого вечера 8 января оператор службы «112» приняла звонок с сотового телефона. Мужчина представился, и даже с отчеством, и доложил о своих планах: иду, говорит, в ТРК «Ульянка» на проспекте Ветеранов, 101, сумку с бомбой оставлять.

Через четверть часа в комплексе объявили эвакуацию, на улицу вывели 750 человек. Проверка магазинов заняла два часа, большинство посетителей не вернулись.

Номер сотового привел полицию к 61-летнему жителю Колпино. По крайней мере, телефон зарегистрирован на него. Патруль съездил по адресу регистрации мужчины и был встречен запертой дверью и гробовой тишиной по ту ее сторону.