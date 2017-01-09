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10:53 (мск), источник: Фонтанка

Телефонный террорист сорвал шопинг 750 петербуржцев

По звонку шутника-бомбиста полиция Петербурга вынуждена была прервать торгово-развлекательный вечер 750 человек. Взрывчатку в «Ульянке» не нашли, телефонного террориста тоже.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», полвосьмого вечера 8 января оператор службы «112» приняла звонок с сотового телефона. Мужчина представился, и даже с отчеством, и доложил о своих планах: иду, говорит, в ТРК «Ульянка» на проспекте Ветеранов, 101, сумку с бомбой оставлять.

Через четверть часа в комплексе объявили эвакуацию, на улицу вывели 750 человек. Проверка магазинов заняла два часа, большинство посетителей не вернулись.

Номер сотового привел полицию к 61-летнему жителю Колпино. По крайней мере, телефон зарегистрирован на него. Патруль съездил по адресу регистрации мужчины и был встречен запертой дверью и гробовой тишиной по ту ее сторону.

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