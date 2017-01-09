Снегопад в Хабаровске: КАМАЗ на встречке, легковушка на крыше и лобовое со столбом
Самые серьезные и страшные автомобильные аварии в первый рабочий день наступившего года в обзоре ИА AmurMedia (ФОТО, ВИДЕО).
Самые серьезные и страшные автомобильные аварии в первый рабочий день наступившего года в обзоре ИА AmurMedia (ФОТО, ВИДЕО).
Хабаровск, 9 января, AmurMedia.
Снегопад с самого утра властвует в Хабаровске, а автомобилисты уже успели ощутить в полной мере на себе его последствия. Серия ДТП прокатилась по городу. Как предполагалось, виной им стала обледеневшая дорога. Самые серьезные и страшные автомобильные аварии в обзоре ИА AmurMedia.
Самым страшным ДТП стал вылет автомобиля с дороги на трассе
Еще одно ДТП произошло в районе Амурского кабельного завода. В аварии пострадал внедорожник и микроавтобус.
Не сумели справиться с управлением и водители двух иномарок, попавшие в ДТП на Тихоокеанской улице, в районе автобусной остановке «Депо 2». Как сообщают очевидцы, и без снегопада на этом участке дороги часто происходят аварии. К счастью, обошлось без пострадавших.
А вот водителю легкового автомобиля, попавшего в ДТП на проспекте 60 лет Октября, повезло куда меньше. В иномарку врезался КАМАЗ, который выехал на встречную полосу. Сам грузовик пострадал незначительно, а вот легковушку восстановить, скорее всего, не получится.
Фигурантом одного из городских ДТП стал автомобиль автошколы. Авария произошла еще утром, на пересечение улиц
Не справился с заснеженной дорогой и водитель «Ниссан Жук». Автолюбитель вылетел с дороги и врезался в фонарный столб. ДТП произошло на улице Воронежская, в районе супермаркета «Самбери». Как отмечает пользователь в Инстаграме — «Жуки не хотят по дороге ездить, в последнее время часто бьются».
По мнению сотрудника сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД Хабаровска Александр Баранов, основной причиной аварий мог стать свежий снег.
— На данный момент в городе зафиксировано 37 ДТП. В двух случаев имеются трое пострадавших, один из них несовершеннолетний. Погибших, к счастью нет. Как показывает статистика, при похожей погоде в городе может происходить до 50−70 ДТП. Так что сегодняшнее количество происшествий еще не такое большое, — пояснил Александр Баранов.