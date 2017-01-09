Снегопад в Хабаровске: КАМАЗ на встречке, легковушка на крыше и лобовое со столбом

Снегопад с самого утра властвует в Хабаровске, а автомобилисты уже успели ощутить в полной мере на себе его последствия. Серия ДТП прокатилась по городу. Как предполагалось, виной им стала обледеневшая дорога. Самые серьезные и страшные автомобильные аварии в обзоре ИА AmurMedia.

Самым страшным ДТП стал вылет автомобиля с дороги на трассе Комсомольск-Хабаровск, в районе поворота на село Сергеевка. По сообщениям очевидцев, автомобилист не справился с управлением на обледеневшей трассе и слетел в нее, попутно перевернувшись на бок.

Еще одно ДТП произошло в районе Амурского кабельного завода. В аварии пострадал внедорожник и микроавтобус. Из-за сильного снега один из водителей выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Не сумели справиться с управлением и водители двух иномарок, попавшие в ДТП на Тихоокеанской улице, в районе автобусной остановке «Депо 2». Как сообщают очевидцы, и без снегопада на этом участке дороги часто происходят аварии. К счастью, обошлось без пострадавших.

А вот водителю легкового автомобиля, попавшего в ДТП на проспекте 60 лет Октября, повезло куда меньше. В иномарку врезался КАМАЗ, который выехал на встречную полосу. Сам грузовик пострадал незначительно, а вот легковушку восстановить, скорее всего, не получится.

Фигурантом одного из городских ДТП стал автомобиль автошколы. Авария произошла еще утром, на пересечение улиц Запарина-Серышева. По сообщению от очевидца, выскочившая на перекресток «Субара» врезалась в поворачивающий учебный автомобиль.

Не справился с заснеженной дорогой и водитель «Ниссан Жук». Автолюбитель вылетел с дороги и врезался в фонарный столб. ДТП произошло на улице Воронежская, в районе супермаркета «Самбери». Как отмечает пользователь в Инстаграме — «Жуки не хотят по дороге ездить, в последнее время часто бьются».

По мнению сотрудника сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД Хабаровска Александр Баранов, основной причиной аварий мог стать свежий снег.

— На данный момент в городе зафиксировано 37 ДТП. В двух случаев имеются трое пострадавших, один из них несовершеннолетний. Погибших, к счастью нет. Как показывает статистика, при похожей погоде в городе может происходить до 50−70 ДТП. Так что сегодняшнее количество происшествий еще не такое большое, — пояснил Александр Баранов.