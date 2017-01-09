Машины челябинцев попали в ледяной плен из-за коммунальной аварии
Водопровод прорвало сразу по трем адресам областного центра.
Водопровод прорвало сразу по трем адресам областного центра.
В Челябинске машины местных жителей примерзли к земле
Как сообщают очевидцы, прорыв водопровода произошел 8 января по адресу Комсомольский проспект, 100. Аварию долго никто не ликвидировал, поэтому воды скопилось много, а ударившие 30-градусные морозы превратили ее лед.
Колеса припаркованных во дворе иномарок оказались заблокированы в ледяном озере. Такая же ситуация сложилась по адресу 40 лет Победы, 10.
О разливе воды после коммунальной аварии сообщают и жители улицы Захаренко. Здесь жидкость из прорванного водопровода лилась целый день, однако аварийная служба долго не приезжала.
Добавим, что на данный момент коммунальные службы приступили к ликвидации повреждений.