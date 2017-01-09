Машины челябинцев попали в ледяной плен из-за коммунальной аварии

Как сообщают очевидцы, прорыв водопровода произошел 8 января по адресу Комсомольский проспект, 100. Аварию долго никто не ликвидировал, поэтому воды скопилось много, а ударившие 30-градусные морозы превратили ее лед.

В Челябинске машины местных жителей примерзли к земле из-за прорыва водопровода — разлившаяся вода заблокировала колеса автомобилей в нескольких дворах города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Колеса припаркованных во дворе иномарок оказались заблокированы в ледяном озере. Такая же ситуация сложилась по адресу 40 лет Победы, 10.

О разливе воды после коммунальной аварии сообщают и жители улицы Захаренко. Здесь жидкость из прорванного водопровода лилась целый день, однако аварийная служба долго не приезжала.

Добавим, что на данный момент коммунальные службы приступили к ликвидации повреждений.