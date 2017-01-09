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10:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

Из-за аномальных холодов в Прикамье один человек замёрз насмерть

Ещё 14 жителей края попали в больницы с обморожениями.

Обморожения рук и ног получили 14 жителей края за прошедшие сутки.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в краевой службе спасения, в морозный день 8 января 17 человек пострадали от переохлаждения, 14 из них попали в больницы. Один мужчина скончался. Среди пострадавших есть как мужчины, так и женщины. В основном, это люди среднего возраста, которые слишком долго находились на морозе в состоянии алкогольного опьянения.

В общей сложности, за праздники от переохлаждения пострадали 72 жителя края. В больницы попали 43 человека, среди них двое детей. Шесть человек скончались. Это жители Губахи, Кизела, а также Краснокамского, Ординского, Карагайского, Гайнского районов Пермского края. Среди погибших — два пенсионера старше 80 лет.

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