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10:49 (мск), источник: Новости Перми

В Усольском районе погиб оператор подъемника

Несчастный случай произошел 4 января нынешнего года на строительной площадке по возведению Усольского калийного комбината. При опрокидывании самоходной установки-подъемника погиб рабочий.

По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку. По предварительным данным ведомства, оператор самоходной установки-подъемника производил работы на строящемся комплексе сушильного отделения флотационной фабрики.

Техникой он управлял из люльки, расположенной на стреле, выходящей из корпуса машины. Во время работы подъемник опрокинулся по неустановленным причинам. Стрела с люлькой, в которой находился прикамец, стала падать. При падении люлька сильно ударилась о крышу строящегося здания цеха готовой продукции.

В результате оператор погиб. Согласно предварительным выводам судебно-медицинского исследования, смерть наступила от сочетанной травмы тела.

Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы несчастного случая. Совместно со специалистами Ростехнадора и инспекции по охране труда изъята документация, регламентирующая правила охраны труда на строительстве объекта.

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