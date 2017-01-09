Ребёнок попал в больницу после катания на горке в Магнитогорске

Ребёнок попал в больницу с травмой головы после неудачного катания на снежной горке в Магнитогорске, сообщает «Магсити74» со ссылкой на маму мальчика.

По словам женщины, они с сыном в новогодние каникулы отправились развлекаться на территорию одной из школ города. Там не было оборудованной горки, однако можно было кататься с естественных возвышенностей. Во время очередного спуска тюбинг, на котором сидел малыш, развернуло, и ребёнок ударился затылком о расположенный рядом выступ. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он уже идёт на поправку.

«Это несчастный случай, в котором виноваты только мы. Не нужно было туда ходить! Но даже после произошедшего с нашим ребенком дети продолжают там кататься. Очень хочется предупредить всех, что это может быть опасно!», — цитирует женщину издание.

Напомним, перед новогодними праздниками на опасную горку пожаловались жители Миасса: по словам горожан, конструкция на площади имеет острые выступы, при столкновении с которыми дети получают ушибы.