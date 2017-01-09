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10:44 (мск), источник: АиФ Омск

Под Омском в ДТП пострадали четыре человека

Два ВАЗа столкнулись лоб в лоб на 26-м километре.

В результате ДТП автодороге Омск — Одесское пострадали четыре человека, сообщает «Вечерний Омск».

Водитель автомобиля ВАЗ-2111, ехавший 8 января по автодороге Омск — Одесское на 26-м километре не справился с управлением. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, и он врезался в автомобиль ВАЗ-2115.

Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Омской области, травмы получили водитель «пятнашки», двое его пассажиров — 40-летняя женщина и 14-летняя девочка, а также 53-летний пассажир виновника ДТП. Пострадавшие были доставлены в больницу. По факту аварии ведется проверка.

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