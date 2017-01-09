Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Земляне увидят столкновение двух звезд
"Продолжать так невозможно": Стас Пьеха о разводе с женой
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
СМИ раскрыли подробности "окончательного выбора" Украины
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
11:09 (мск), источник: Volga News

Ночью в Самаре горели три иномарки

В ночь с воскресенья на понедельник 9 января пожарные три раза выезжали на тушение автомобилей в разных районах Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в региональном управлении МЧС.

По данным чрезвычайной службы, в 4:39 девять сотрудников МЧС на двух машинах выехали в Октябрьский район, где у дома по ул. Самарской горел автомобиль Porsche. Очаг возгорания удалось локализовать в 4:53, а полностью пожар был ликвидирован в 4:58.

Этой же ночью в 4:16 у дома по Сарапульскому переулку в Советском районе горел Volvo. 12 пожарных, используя две спецмашины, затушили его в 4:31.

В 1:43 на ул. Центральной в Куйбышевском районе загорелся моторный отсек автомобиля Ford Focus. В борьбе с огнем тут участвовали девять человек, которые с применением двух машин ликвидировали пожар в 1:57.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре и Тольятти из-за карантина школьникам продлили каникулы
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
В Калифорнии состоялось вручение премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Опубликован снимок Земли и Луны, сделанный на Марсе Национальное космическое агентство представило снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь