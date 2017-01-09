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10:55 (мск), источник: Kazinform

Избившая школьника учительница будет отвечать перед судом

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Учительница из Алматинской области, избившая ученика 7-го класса, будет отвечать перед судом, передает корреспондент МИА «Казинформ» Самал Кабышева.

Источник: Kazinform

Как сообщила руководитель пресс-службы Департамента внутренних дел по Алматинской области Айман Мырзекова, по факту избиения учительницей ученика начаты досудебные следственные действия по статье 107 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Как сообщалось ранее, в Алматинской области учителя уволили с работы за избиение учащегося. Данное происшествие случилось в школе № 9 села Байсерке Илийского района Алматинской области. Учитель химии Мира Мамедалиева избила ученика во время перемены за то, что он ударил дочь учителя. М. Мамедалиева уволена.

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