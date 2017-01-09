Избившая школьника учительница будет отвечать перед судом
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Учительница из Алматинской области, избившая ученика 7-го класса, будет отвечать перед судом, передает корреспондент МИА «Казинформ» Самал Кабышева.
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Учительница из Алматинской области, избившая ученика 7-го класса, будет отвечать перед судом, передает корреспондент МИА «Казинформ» Самал Кабышева.
Как сообщила руководитель
Как сообщалось ранее, в Алматинской области учителя уволили с работы за избиение учащегося. Данное происшествие случилось в школе № 9 села Байсерке Илийского района Алматинской области. Учитель химии Мира Мамедалиева избила ученика во время перемены за то, что он ударил дочь учителя. М. Мамедалиева уволена.