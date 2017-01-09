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10:59 (мск), источник: Newslab.ru

Жителю Красноярского края грозит до 10 лет за мешок марихуаны

Мешок с 3,5 кг наркотического средства растительного происхождения был найден во время обыска в надворных постройках.

У жителя Курагинского района нашли мешок марихуаны, сообщили 9 января в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Мешок с 3,5 кг наркотического средства растительного происхождения обнаружили во время обыска в надворных постройках около дома в поселке Курагино. Владельцем оказался 25-летний ранее судимый мужчина, личность которого сотрудники правоохранительных органов вычислили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы — в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере».

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