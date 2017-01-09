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11:12 (мск), источник: Интерфакс

Пассажирский самолет не удалось завести из-за морозов в Екатеринбурге, рейс в Новый Уренгой отложен

Салехард. 9 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Рейс авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга в Новый Уренгой (ЯНАО) задержан в понедельник на несколько часов из-за промерзшего самолета, который в 30-градусный мороз не удалось завести.

Согласно данным онлайн табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово», самолет Bombardier CRJ-200 должен был вылететь из Екатеринбурга в 8:30 по местному времени, теперь время вылета — 12:30.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в представительстве «Ямала» в Екатеринбурге, задержка рейса произошла из-за того, что самолет не удалось разморозить.

«Ночью было холодно, теперь не можем самолет прогреть», — отметил собеседник агентства.

По его словам, пассажиры улетят на резервном самолете, который прибудет из Тюмени. А замерзший самолет в течение дня специалисты попробуют отогреть.

В понедельник в Екатеринбурге около 30 градусов мороза, ночью температура опускалась еще ниже.

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