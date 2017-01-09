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10:48 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани застрелился начальник службы безопасности сети ломбардов

В Казани накануне днем застрелился 30-летний начальник службы безопасности крупной городской сети ломбардов, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, трагический инцидент случился около 11 часов утра.

 — Мужчина у себя дома на улице Сахарова выстрелил в голову из зарегистрированного травматического пистолета МР-79−9ТМ. C серьезной травмой его госпитализировали, в 15:30 он скончался, — рассказали в следственных органах.

Следственный комитет ведет проверку происшествия, выясняются причины самоубийства.

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