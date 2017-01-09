Пожар из-за свечи в Минске: 1 человек погиб, 14 эвакуированы

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Пожилая женщина погибла в результате пожара в квартире в Минске, который, по предварительным данным, произошел из-за оставленной без присмотра свечки, сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС.

Информация о возгорании в 9-этажном доме, расположенном на улице Беломорской в столице, поступило в МЧС в 02:47 понедельника.

«Горело имущество в жилой комнате трехкомнатной квартиры, расположенной на седьмом этаже. В ходе тушения в бессознательном состоянии была обнаружена 78-летняя хозяйка квартиры», — сказали в управлении.

Там также сообщили, что медики бригады скорой помощи после реанимационных мероприятий в 03:30 констатировали ее смерть. Сотрудники МЧС из вышерасположенных квартир спасли двоих пенсионеров, а также эвакуировали 14 человек.

В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версии возникновения возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем погибшей — оставленная без присмотра зажженная свеча.