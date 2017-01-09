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10:47 (мск), источник: УНИАН

Связь с пропавшими в воскресенье военнослужащими до сих пор не установлена — штаб

Состояние двоих из трех украинских военных, раненых 8 января, удовлетворительное.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала «112 Украина».

«Известно, что трое военных ранены на разных направлениях. Знаю, что состояние двоих — удовлетворительное, третьего — не могу точно сказать…», — сказал Матюхин.

Говоря о том, удалось ли связаться с пропавшими военными, спикер сказал: «К сожалению, до сих пор никакой информации, кроме той, которая подавалась вчера вечером, нет».

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Связь с пропавшими в воскресенье военнослужащими до сих пор не установлена - штаб
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