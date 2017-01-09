Связь с пропавшими в воскресенье военнослужащими до сих пор не установлена — штаб
Состояние двоих из трех украинских военных, раненых 8 января, удовлетворительное.
Состояние двоих из трех украинских военных, раненых 8 января, удовлетворительное.
Об этом сообщил спикер
«Известно, что трое военных ранены на разных направлениях. Знаю, что состояние двоих — удовлетворительное, третьего — не могу точно сказать…», — сказал Матюхин.
Говоря о том, удалось ли связаться с пропавшими военными, спикер сказал: «К сожалению, до сих пор никакой информации, кроме той, которая подавалась вчера вечером, нет».