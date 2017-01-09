Спасатели из Комрата доставили на носилках в больницу беременную женщину
Беременную женщину на носилках донесли спасатели до Комратской районной больницы. Роженица из села Котовское.
Беременную женщину на носилках донесли спасатели до Комратской районной больницы. Роженица из села Котовское.
У неё начались схватки, а
А на помощь семье с третя детьми из Леовского района подоспела полиция. Автомобиль пострадавших застрял в сугробе на выезде из села Томай. Правоохранители освободили из машины всех членов семьи, напоили их горячим чаем и предоставили тёплые пледы.
А в селе Хэнэсений Ной того же района, спасатели освободили из заблокированного в снегу авто двух подростков.
Помощь понадобилась и одному велосипедисту. Мужчину обнаружили патрульные. Они также напоили его чаем и доставили домой на машине.