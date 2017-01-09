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10:44 (мск), источник: Publika.md

Спасатели из Комрата доставили на носилках в больницу беременную женщину

Беременную женщину на носилках донесли спасатели до Комратской районной больницы. Роженица из села Котовское.

Источник: Publika.md

У неё начались схватки, а из-за снегопадов, метели и снежного покрова высотой в два метра скорая добраться до пациентки не смогла.

А на помощь семье с третя детьми из Леовского района подоспела полиция. Автомобиль пострадавших застрял в сугробе на выезде из села Томай. Правоохранители освободили из машины всех членов семьи, напоили их горячим чаем и предоставили тёплые пледы.

А в селе Хэнэсений Ной того же района, спасатели освободили из заблокированного в снегу авто двух подростков.

Помощь понадобилась и одному велосипедисту. Мужчину обнаружили патрульные. Они также напоили его чаем и доставили домой на машине.

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