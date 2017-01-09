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11:57 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

«Капустный рай» прямо на дороге — на кубанской трассе перевернулся грузовик с капустой

Краснодар, 9 января, KrasnodarMedia. На Кубани 8 января на 1224-м километре трассе М 4 перевернулась грузовая «Газель», полная свежей капусты.

Овощи высыпались из машины и разлетелись далеко по дороге.

Как видно по фото, выложенному очевидцем в Instagram, водитель «Газели» не пострадал и пытался хоть что-то предпринять в этой чрезвычайной ситуации, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В своих комментариях пользователи сети отнеслись к капустному ДТП с иронией и сочувствием к водителю.

«Посолил капусточки!», «Попал на капусту, дружище, очень жаль!», «Газель столкнулась с капустой!!!», — сыплют остротами комментаторы.

Как сообщало ранее ИА KrasnodarMedia, у поселка Горный под Новороссийском 27 декабря у фуры опрокинулся прицеп, груженый лимонами. Цитрусовые выпали на асфальт и рассыпались по проезжей части.

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