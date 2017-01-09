На Седова прямо на дороге забили фонтаны

«Парочка фонтанов забила на Седова», — пишет Алёна в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Как сообщили «Водителю Петербурга» в пресс-службе ГУП «Водоканал», заявка о дефекте поступила в 10:30. Аварийная бригада выехала на место.

Напомним, утром прорыв трубы случился на улице Васенко.