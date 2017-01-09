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11:13 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский диспетчер заплатит миллион за перегруженный самолет

Бравший взятки за выпуск перегруженного самолета бывший диспетчер заплатит миллион рублей штрафа, сообщили 9 января в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Напомним, в ноябре 2015 года диспетчера аэропорта «Черемшанка» задержали при получении взятки за провоз на самолете Ан-32 груза, превышающего норматив на 1831 кг, а также двух пассажиров, жизнь которых сотрудник таким образом подверг опасности. За свои незаконные услуги диспетчер должен было получить более 140 тыс. рублей. В ходе расследования выяснилось, что это был не единичный случай: в 2014—2015 годах в Светлогорск и Ванавару мужчина помог перевезти на 3150 кг больше груза, чем было указано в погрузочных документах. За это мужчина получил 189 тыс. рублей.

Он был уволен с должности диспетчера группы грузовых перевозок ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка». Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в значительном размере), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Емельяновский суд, рассматривавший это дело, назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме этого, его обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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