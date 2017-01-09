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11:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургский школьник, жестоко избивший мать, состоял на учете у психиатра

Следователи в Екатеринбурге начали проверку по факту жесткого избиения женщины. Вероятно, травмы нанес ее сын-шестиклассник. 7 января в больницу была доставлена женщина 1966 года рождения с повреждениями в виде тупой травмы живота и перелома ребер.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по предварительным данным, травмы были причинены пострадавшей ее сыном, учащимся шестого класса специальной школы.

«Предварительно установлено, что инцидент произошел 2 января 2017 года в квартире дома по улице Таежной в Екатеринбурге, где 13-летний подросток жестоко избил свою мать. После произошедшего пострадавшая несколько дней находилась дома, никуда не сообщая о случившемся. 7 января, когда ее самочувствие ухудшилось, она сама обратилась за медицинской помощью, вызвав “скорую”, сотрудниками которой женщина и была впоследствии доставлена в больницу», — рассказали в следствии.

Сейчас следователи и полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и пытаются дать ситуации правовую оценку. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью избитой женщины, проводится судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники семьи, в которой произошел инцидент, а также соседи и другие люди. Пострадавшая до сих пор находится в больнице, ее опросят сразу же после того, как это станет возможным. Как уточнили в следствии, ее сын, состоящий на учете у психиатра, также доставлен в больницу.

«По действующему законодательству уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за ряд преступлений, представляющих наибольшую социальную опасность. К такого рода преступлениям относится и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — добавили в СК.

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