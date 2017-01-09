В Казани аферист продал арендованные сноуборды случайным прохожим
(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Полицейские задержали жителя Казани по подозрению в мошенничестве, сообщает
(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Полицейские задержали жителя Казани по подозрению в мошенничестве, сообщает
27-летний казанец оформил в прокат три сноуборда общей стоимостью 43 тысячи рублей, однако в условленное время не вернул их. Как оказалось, злоумышленник продал сноуборды на улице случайным прохожим.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, идет следствие. Мужчина находится под подпиской о невыезде.