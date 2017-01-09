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13:18 (мск), источник: РИАЦ

Безработного волгоградца задержали за отстрел четырех косуль

Мужчина незаконно охотился во Фроловском районе.

Источник: РИАЦ

Заявление в полицию поступило от государственного инспектора комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Он сообщил о том, что неизвестный, находясь на расстоянии 13 километров южнее хутора Ветютнев Фроловского района, не имея соответствующего разрешения и права на охоту, в запрещенные сроки, с помощью одноствольного гладкоствольного ружья, занимался незаконной охотой на диких зверей.

В результате незаконных действий были отстрелены четыре косули. Ущерб составил 260 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, участковый установил личность браконьера. Им оказался 31-летний неработающий житель Волгограда. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что отстреливал диких зверей для себя.

Возбуждено уголовное дело. За незаконную охоту браконьеру грозит наказание от крупного штрафа до ареста на срок до шести месяцев.

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