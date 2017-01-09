Безработного волгоградца задержали за отстрел четырех косуль
Мужчина незаконно охотился во Фроловском районе.
Мужчина незаконно охотился во Фроловском районе.
Заявление в полицию поступило от государственного инспектора комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Он сообщил о том, что неизвестный, находясь на расстоянии 13 километров южнее хутора Ветютнев Фроловского района, не имея соответствующего разрешения и права на охоту, в запрещенные сроки, с помощью одноствольного гладкоствольного ружья, занимался незаконной охотой на диких зверей.
В результате незаконных действий были отстрелены четыре косули. Ущерб составил 260 тысяч рублей.
По информации
Возбуждено уголовное дело. За незаконную охоту браконьеру грозит наказание от крупного штрафа до ареста на срок до шести месяцев.