55 человек отравились алкоголем на праздниках в Новосибирске
Отравлений суррогатным алкоголем в прошедшую новогоднюю неделю зафиксировано не было, рассказал представитель Минздрава области.
Отравлений суррогатным алкоголем в прошедшую новогоднюю неделю зафиксировано не было, рассказал представитель Минздрава области.
55 человек отравились алкоголем на праздниках в Новосибирске, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения НСО Ярослав Фролов в
«Больницы региона штатно отработали в новогоднюю неделю. Ежедневно сотрудники скорой помощи более 400 раз отправлялись на вызовы. Всего было совершено 27 786 выездов, что больше средних недельных значений примерно на 4 тысячи», — заявил Ярослав Фролов.
В токсикологическое отделение больницы № 34 было госпитализировано 215 человек (в прошлом году — 244 человека). 55 человек получили серьезное отравление алкоголем, остальные от существенной медицинской помощи отказались.
«Отравлений суррогатным алкоголем на этих праздниках не зафиксировано», — добавил Фролов.
За неделю травмы получили 1624 человека, из них 577 человек —
С ОРВИ и гриппом за неделю в больницы обратились 8874 человека, на предновогодней неделе количество обратившихся составило порядка 18 тысяч человек. У трех пациентов выявлен грипп.
Автомобили «Скорой помощи» не смогли добраться до 218 пациентов — именно столько, по словам замминистра здравоохранения, зафиксировано пробуксовок