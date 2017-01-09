Житель Кишинева задержан за публичное оправдание терроризма

Правоохранителями было установлено, что с 2015 — 2016 годы, обвиняемый публиковал в своем профиле в Социальной сети фото изображений и видео с оружием и боеприпасами с символикой террористической организаций в Сирии.

Он также размещал другие посты, оправдывающие террор и подстрекающие на террористические акты. Он публиковал фотографии вооруженных солдат, символов организации и идеологов. Также на его странице обнаружены видео с открытыми призывами к террору.

Мужчина признал свою вину.

По просьбе прокуроров, мужчина был помещен под стражу на 20 дней.