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12:01 (мск), источник: Publika.md

Житель Кишинева задержан за публичное оправдание терроризма

34-летний житель столицы был задержан по подозрению в разжигании террора, а также в публичном оправдании терроризма.

Источник: Publika.md

Правоохранителями было установлено, что с 2015 — 2016 годы, обвиняемый публиковал в своем профиле в Социальной сети фото изображений и видео с оружием и боеприпасами с символикой террористической организаций в Сирии.

Он также размещал другие посты, оправдывающие террор и подстрекающие на террористические акты. Он публиковал фотографии вооруженных солдат, символов организации и идеологов. Также на его странице обнаружены видео с открытыми призывами к террору.

Мужчина признал свою вину.

По просьбе прокуроров, мужчина был помещен под стражу на 20 дней.

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