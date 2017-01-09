Причиной отравления 4 южноуральцев газом стал неисправный дымоход

Эксперты установили причину гибели четырех жителей поселка Николаевка (Варненский район, Челябинская область) — оказалось, что в помещении был неисправен печной дымоход, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Напомним, отравление газом произошло в частном доме по улице Бамовская. Жертвами газа стали четыре человека: двое мужчин 1961 года рождения, женщина 1963 года рождения, а также 28-летний молодой человек. Трое погибших являлись членами одной семьи.