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12:16 (мск), источник: NewsKo

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего в Усольском районе

По информации следственного отдела Березников, по факту гибели 28-летнего Сергея В. на строительной площадке «Усольского калийного комбината» «Еврохима» в посёлке Малое Романово Усольского района 4 января ведётся проверка.

Напомним, рабочий трудился на самоходной установке-подъёмнике на строящемся комплексе сушильного отделения будущей флотационной фабрики предприятия.

По неустановленным причинам во время управления агрегатом произошло опрокидывание самоходной установки и падение стрелы с люлькой, в которой и находился погибший. При этом люлька сильно ударилась о крышу строящегося здания цеха готовой продукции. В результате находившийся в ней оператор погиб. Согласно предварительным выводам судебно-медицинского исследования, смерть мужчины наступила от сочетанной травмы тела.

По неофициальным данным во время проведения этих работ на этом участке присутствовал ещё один работник предприятия.

В пресс-службе «Еврохима» от комментариев отказались, сообщив, что сейчас идёт проверка.

В следственном отделе Березников сообщили, что проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы несчастного случая, совместно со специалистами Ростехнадзора и инспекции по охране труда изъята документация, регламентирующая правила охраны труда на строительстве объекта. По факту происшествия проводится проверка.

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