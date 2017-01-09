В Омске охотник погиб от выстрела в голову

Вчера 8 января в одном из домов деревни Михайловка Саргатского района был обнаружен труп мужчины.

В деревню часто приезжал мужчина из Омска — он охотился в этих местах. Соседи решили навестить мужчину, но обнаружили его труп с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом лежало охотничье ружье.

Как сообщает «Вечерний Омск», смерть мужчины не носит криминальный характер. 57-летний мужчина часто приезжал в деревню поохотиться, а останавливался в доме умершей матери.

Накануне своей смерти омич пригласил в гости своих братьев. Во время застолья за рюмкой мужчина заявил своим братьям, что ему надоело жить и больше они не увидятся. Его словам не придали особого значения, ведь все участники застолья были пьяны.

В настоящее время по факту гибели мужчины Следственный комитет проводит проверку.