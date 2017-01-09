Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму заработает программа доступной ипотеки
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
«Фотография убийцы»: СМИ Турции считают Обаму террористом
Киев выбрал между Европой и РФ: СМИ о последствиях
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
12:17 (мск), источник: Om1.ru

В Омске охотник погиб от выстрела в голову

Труп обнаружили соседи, а рядом с телом лежало ружье.

Вчера 8 января в одном из домов деревни Михайловка Саргатского района был обнаружен труп мужчины.

В деревню часто приезжал мужчина из Омска — он охотился в этих местах. Соседи решили навестить мужчину, но обнаружили его труп с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом лежало охотничье ружье.

Как сообщает «Вечерний Омск», смерть мужчины не носит криминальный характер. 57-летний мужчина часто приезжал в деревню поохотиться, а останавливался в доме умершей матери.
Накануне своей смерти омич пригласил в гости своих братьев. Во время застолья за рюмкой мужчина заявил своим братьям, что ему надоело жить и больше они не увидятся. Его словам не придали особого значения, ведь все участники застолья были пьяны.

В настоящее время по факту гибели мужчины Следственный комитет проводит проверку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Репортёр из канадского Виннипега назвал Омск зимним курортом
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
ПФР назвал срок доставки единовременной выплаты в 5 тысяч рублей
Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Астане
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» получил семь премий «Золотой глобус»
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но&hellip
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь