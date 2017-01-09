На Керченской трассе ВАЗ врезался в бетонную опору: один погиб, трое пострадали

«Водитель, двигаясь по автодороге со стороны Феодосии в направлении Керчи, совершил наезд на препятствие — бетонную опору, которая находилась справа по ходу движения», — рассказали в Госавтоинспекции.

При ДТП один из пассажиров автомобиля погиб, еще трое получили травмы. Так, 24-летний пассажир автомобиля получил травму головы и закрытый перелом таза. У 22-летнего пассажира закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаная рана правого верхнего века, травматический шок 1-й степени. Он госпитализирован в хирургическое отделение Ленинской больницы.

Водитель «Жигулей» в аварии получил травму головы, сотрясение головного мозга, ушибы ног, добавили в ГИБДД по РК.