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12:00 (мск), источник: РИА Крым

На Керченской трассе ВАЗ врезался в бетонную опору: один погиб, трое пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне ночью в Ленинском районе. По информации пресс-службы ГИБДД по Крыму, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением и врезался в бетонную опору.

Источник: РИА "Новости"

«Водитель, двигаясь по автодороге со стороны Феодосии в направлении Керчи, совершил наезд на препятствие — бетонную опору, которая находилась справа по ходу движения», — рассказали в Госавтоинспекции.

При ДТП один из пассажиров автомобиля погиб, еще трое получили травмы. Так, 24-летний пассажир автомобиля получил травму головы и закрытый перелом таза. У 22-летнего пассажира закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаная рана правого верхнего века, травматический шок 1-й степени. Он госпитализирован в хирургическое отделение Ленинской больницы.

Водитель «Жигулей» в аварии получил травму головы, сотрясение головного мозга, ушибы ног, добавили в ГИБДД по РК.

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