На Керченской трассе ВАЗ врезался в бетонную опору: один погиб, трое пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне ночью в Ленинском районе. По информации
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла накануне ночью в Ленинском районе. По информации
«Водитель, двигаясь по автодороге со стороны Феодосии в направлении Керчи, совершил наезд на препятствие — бетонную опору, которая находилась справа по ходу движения», — рассказали в Госавтоинспекции.
При ДТП один из пассажиров автомобиля погиб, еще трое получили травмы. Так, 24-летний пассажир автомобиля получил травму головы и закрытый перелом таза. У 22-летнего пассажира закрытая
Водитель «Жигулей» в аварии получил травму головы, сотрясение головного мозга, ушибы ног, добавили в ГИБДД по РК.