Гастарбайтер совершил двойное убийство в Краснодаре

Краснодар. 9 янв. — Новая Кубань. В отделе полиции Центрального округа приняли вызов в 8:30 утра.



На ул. Красноармейской, 136 обнаружили трупы двоих неизвестных мужчин.



Обстоятельства и причины убийства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.



В совершении преступления подозревают уроженца Узбекистана. В розыск объявлен 31-летний мужчина. В соответствии с ориентировкой, он был одет в коричневую кожаную куртку, джинсы и белые кроссовки, на голове кепка с надписью.