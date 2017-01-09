Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Продолжать так невозможно": Стас Пьеха о разводе с женой
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Очень красивое имя": фанаты узнали, как зовут сына Собчак
Фото Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13:22 (мск), источник: Новая Кубань

Гастарбайтер совершил двойное убийство в Краснодаре

Тела неизвестных нашли 7 января.

Краснодар. 9 янв. — Новая Кубань. В отделе полиции Центрального округа приняли вызов в 8:30 утра.

На ул. Красноармейской, 136 обнаружили трупы двоих неизвестных мужчин.

Обстоятельства и причины убийства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В совершении преступления подозревают уроженца Узбекистана. В розыск объявлен 31-летний мужчина. В соответствии с ориентировкой, он был одет в коричневую кожаную куртку, джинсы и белые кроссовки, на голове кепка с надписью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новогоднюю ночь работа общественного транспорта в Краснодаре будет продлена
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Астане
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
МАЗ-541 — мегаседан из СССР Советское — значит, лучшее! К этому известному лозунгу можно прибавить — и большое. Очень большое
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
От Питта до Портман: все звезды на «Золотом глобусе 2017» Брэд Питт срывает овации, «Ла-Ла Ленд» получает шесть призов, Мэрил Стрип выступает против Трампа — в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности Певица поразила нарядом на фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор».
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь