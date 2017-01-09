На ул. Фрунзе в Калининграде «Ниссан» сбил 72-летнего пешехода

Около 6:20 на улице Фрунзе водитель автомобиля «Ниссан Премьера» сбил 72-летнего мужчину.

Житель города пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ещё одна авария произошла в 17:43 в Гурьевском округе. Женщина за рулём автомобиля «Фольксваген Пассат» не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген Каравеллу». В результате аварии 36-летняя жительница области получила травмы, её доставили в больницу.