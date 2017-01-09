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12:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1—8 января

Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1—8 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, за указанный период на территории региона зарегистрировано пять случаев отравления угарным газом. Четыре из них произошли в Нижнем Новгороде, еще один — в Арзамасе. В результате отравления пострадали восемь человек, один из которых погиб.

Напомним, что в конце декабря 2016 года замдиректора управляющей компании был приговорен к двум годам поселения за гибель женщины от отравления угарным газом в Сергаче Нижегородской области.

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