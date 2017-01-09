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12:00 (мск), источник: 112.ua

В Сумах произошел взрыв в квартире, три человека пострадали

По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газ.

Утром 9 января в Сумах произошел взрыв в квартире в жилом доме № 52 по пр. Лушпы. Об этом сообщила начальник сектора коммуникации Сумской полиции Эльвира Биганова на своей странице в Facebook.

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