Жертвами снегопада на дорогах стали восемь человек — Нацполиция

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В четырех областях Украины остается ограничение на движение автотранспорта

«Критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области», — говорится в сообщении.

По состоянию на 9.00 9 января движение автотранспорта ограничено во Львовской области. В Ивано-Франковской и Львовской областях ограничено движение грузовых автомобилей.

В ГСЧС сообщили также об ограничениях движения в Винницкой, Одесской и Черкасской областях.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

Также сообщалось о сходе лавин.