Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
10 обидных заблуждений о психологах
Клинтон приняла решение по поводу инаугурации Трампа
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
«Фотография убийцы»: СМИ Турции считают Обаму террористом
Киев выбрал между Европой и РФ: СМИ о последствиях
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
11:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Жертвами снегопада на дорогах стали восемь человек — Нацполиция

По данным Национальной полиции, критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях, сложной остается ситуация во Львовской и Винницкой областях.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читайте также
В четырех областях Украины остается ограничение на движение автотранспорта

«Критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области», — говорится в сообщении.

По состоянию на 9.00 9 января движение автотранспорта ограничено во Львовской области. В Ивано-Франковской и Львовской областях ограничено движение грузовых автомобилей.

В ГСЧС сообщили также об ограничениях движения в Винницкой, Одесской и Черкасской областях.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

Также сообщалось о сходе лавин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему в студенческие годы Ким Чен Ын практически не выходил из дома
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
ПФР назвал срок доставки единовременной выплаты в 5 тысяч рублей
Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Астане
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» получил семь премий «Золотой глобус»
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но&hellip
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь