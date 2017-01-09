Почти 700 литров спиртовой продукции изъяли в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Свердловской области изъял за новогодние праздники почти 700 литров непищевой спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД провели 710 надзорных мероприятий, выявив при этом незаконную реализацию спиртсодержащей непищевой продукции общим объемом 694,8 литров. Всю продукцию изъяли или арестовали», — говорится в сообщении.

Ситуация в других регионах УрФО.

В ходе проверок в Кургане выявлена партия спиртсодержащей непищевой продукции общим объемом более 7 литров без товарно-сопроводительных документов. В Тюменской области из оборота изъято более 420 литров спиртосодержащей непищевой продукции и более 15 литров пищевых добавок-ароматизаторов. В ХМАО-Югре установлено нарушение обязательных требований при реализации 111 литров продукции, в том числе 1 литра пищевых добавок. «По выявленным нарушениям возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, вынесено 7 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 127 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

После ЧП в Иркутске по результатам проверок следствием возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых квалифицируются по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», еще одно по статье «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок». В ходе оперативно-розыскных мероприятий за 19 дней декабря сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, участковыми и представителями других служб ОВД выявлено и изъято более 10 тыс. литров спиртосодержащей продукции и почти 8 тыс. литров спирта.

В декабре 2016 года в Иркутске было зафиксировано массовое отравление концентратом «Боярышник», погибли 76 человек, 123 пострадали. По данному факту расследуется уголовное дело, задержаны более 20 человек.