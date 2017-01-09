Почти 700 литров спиртовой продукции изъяли в Свердловской области
Специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции провели более 700 надзорных мероприятий.
Специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции провели более 700 надзорных мероприятий.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Свердловской области изъял за новогодние праздники почти 700 литров непищевой спиртосодержащей продукции, сообщили в
«Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД провели 710 надзорных мероприятий, выявив при этом незаконную реализацию спиртсодержащей непищевой продукции общим объемом 694,8 литров. Всю продукцию изъяли или арестовали», — говорится в сообщении.
Ситуация в других регионах УрФО.
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