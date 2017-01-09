Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
В команде кандидата в президенты Франции ответили на угрозы Киева
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
«Фотография убийцы»: СМИ Турции считают Обаму террористом
Киев выбрал между Европой и РФ: СМИ о последствиях
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
12:07 (мск), источник: ТАСС

Почти 700 литров спиртовой продукции изъяли в Свердловской области

Специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции провели более 700 надзорных мероприятий.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Свердловской области изъял за новогодние праздники почти 700 литров непищевой спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД провели 710 надзорных мероприятий, выявив при этом незаконную реализацию спиртсодержащей непищевой продукции общим объемом 694,8 литров. Всю продукцию изъяли или арестовали», — говорится в сообщении.

Ситуация в других регионах УрФО.

В ходе проверок в Кургане выявлена партия спиртсодержащей непищевой продукции общим объемом более 7 литров без товарно-сопроводительных документов. В Тюменской области из оборота изъято более 420 литров спиртосодержащей непищевой продукции и более 15 литров пищевых добавок-ароматизаторов. В ХМАО-Югре установлено нарушение обязательных требований при реализации 111 литров продукции, в том числе 1 литра пищевых добавок. «По выявленным нарушениям возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, вынесено 7 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 127 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

После ЧП в Иркутске по результатам проверок следствием возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых квалифицируются по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», еще одно по статье «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок». В ходе оперативно-розыскных мероприятий за 19 дней декабря сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, участковыми и представителями других служб ОВД выявлено и изъято более 10 тыс. литров спиртосодержащей продукции и почти 8 тыс. литров спирта.

В декабре 2016 года в Иркутске было зафиксировано массовое отравление концентратом «Боярышник», погибли 76 человек, 123 пострадали. По данному факту расследуется уголовное дело, задержаны более 20 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Госдуме прокомментировали идею запретить продажу табака родившимся после 2014 года
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
ПФР назвал срок доставки единовременной выплаты в 5 тысяч рублей
Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Астане
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» получил семь премий «Золотой глобус»
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но&hellip
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь