В Иркутском районе закрыли интернет-магазин, который незаконно продавал брендовые вещи
В Иркутском районе закрыли
В Иркутском районе закрыли
Как 9 января 2017 года сообщила
По результатам выявленных нарушений, прокуратура Иркутского района направила в Октябрьский районный суд Иркутска исковое заявление о признании информации, размещенной на странице сайта, запрещенной. Кроме того, прокуратура попросила включить сайт в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.