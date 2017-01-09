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12:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутском районе закрыли интернет-магазин, который незаконно продавал брендовые вещи

В Иркутском районе закрыли интернет-магазин, в котором продавалась одежда известных торговых марок по заниженным ценам.

Как 9 января 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, на страницах сайта продавалась продукция известных торговых марок (Adidas, Armani, Asics, Baldinini, Boss, Breitling, Brioni, Calvin Klein, Cartier и др.) вне официальных точек продаж и по заниженным ценам. При этом информация о соглашениях с правообладателями на сайте отсутствовала.

По результатам выявленных нарушений, прокуратура Иркутского района направила в Октябрьский районный суд Иркутска исковое заявление о признании информации, размещенной на странице сайта, запрещенной. Кроме того, прокуратура попросила включить сайт в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

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