В Иркутском районе закрыли интернет-магазин, который незаконно продавал брендовые вещи

Как 9 января 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, на страницах сайта продавалась продукция известных торговых марок (Adidas, Armani, Asics, Baldinini, Boss, Breitling, Brioni, Calvin Klein, Cartier и др.) вне официальных точек продаж и по заниженным ценам. При этом информация о соглашениях с правообладателями на сайте отсутствовала.

По результатам выявленных нарушений, прокуратура Иркутского района направила в Октябрьский районный суд Иркутска исковое заявление о признании информации, размещенной на странице сайта, запрещенной. Кроме того, прокуратура попросила включить сайт в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.