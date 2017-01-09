Вооруженный гранатой мужчина грозил подорвать жену и детей

Инцидент произошел 3 января, сообщил начальник ГУ МВД России по региону Юрий Стерликов. В поселке Восход пьяный мужчина угрожал убийством своей жене и детям. Он обещал взорвать гранату РГД-5.

Всего за период новогодних каникул полиция изъяла, помимо гранаты, еще восемь единиц гладкоствольного оружия и 111 патронов. В целом, заметил Стерликов, в новогодние праздники в 2017 году зарегистрировано 537 преступлений, в прошлом году за этот же период было совершено 1162 преступления. .