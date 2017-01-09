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13:45 (мск), источник: Новый Калининград

Польские пограничники задержали объявленного в розыск калининградца

В Гроново польские пограничники задержали россиянина, объявленного в розыск. Об этом сообщает сайт Варминско-Мазурского отдела пограничной службы республики.

51-летний россиянин был задержан в ночь на 4 января, когда пытался въехать на территорию Польши. Во время проверки документов выяснилось, что мужчину разыскивает районный суд в Бранево за неоплаченный штраф. В наступившем году это был первый случай задержания польскими пограничниками объявленного в розыск лица.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.

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