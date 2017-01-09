Польские пограничники задержали объявленного в розыск калининградца

51-летний россиянин был задержан в ночь на 4 января, когда пытался въехать на территорию Польши. Во время проверки документов выяснилось, что мужчину разыскивает районный суд в Бранево за неоплаченный штраф. В наступившем году это был первый случай задержания польскими пограничниками объявленного в розыск лица.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.