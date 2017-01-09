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13:23 (мск), источник: Volga News

Мужчин, эвакуированных со льдины под Жигулевском, накажут за рыбалку в запрещенной зоне

В отношении них составил протоколы об административном нарушении.

Источник: AP 2016

В понедельник, 9 января, стало известно, что трое мужчин, эвакуированных накануне вечером с дрейфовавшей на Волге под Жигулевском, занимались незаконной рыбной ловлей в запретной зоне Саратовского водохранилища.

«Представитель государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления по рыболовству в отношении них составил протоколы об административном нарушении», — сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

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