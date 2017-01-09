В Новосибирске сгорел кондитерский склад: есть пострадавшие

В Новосибирске произошел пожар на складе с кондитерскими изделиями, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Пожар произошел в 9 утра 8 января на пересечении улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого в Калининском районе. Огнем было уничтожено оборудование, стеллажи, готовая продукция, упаковочная тара, кровля здания, произошло обрушение склада.

Как сообщается в группе «ВКонтакте» АСТ-54, причиной пожара мог послужить взрыв в котельной. «В результате происшествия пострадал один человек, он был госпитализирован c 70% ожогов тела», — сообщают подписчики группы.

В тушении были задействованы 8 единиц техники и 32 человека личного состава, возгорание удалось ликвидировать в 11 часов утра. .