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12:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии на трассе жестоко зарезали таксиста

В Башкирии два жителя села Ялгыз-Нарат Татышлинского района жестоко убили таксиста на трассе. Леденящую кровь историю убийства рассказала ProUfu.ru его сестра.

По словам женщины, она опасается, что убийцам ее брата преступление сойдет с рук. В настоящее время родственники ищут возможных свидетелей преступления.

«Пятого января было обнаружено тело моего зверски убитого брата. Он был водителем такси, подрабатывал. Ему перерезали горло. Хоронить пришлось в закрытом гробу. Насколько нам известно, убийцы — 2 парней, 24 и 25 лет. Труп спрятали в багажник и так возили в его же машине. Это произошло это на трассе Татышлы-Нефтекамск, но по пути они заезжали также в Болтачево», — рассказала девушка.

«Оба подозреваемых признались в убийстве. Проблема в том, что они давно творят беспредел у себя в деревне, и их никто не наказывал. У одного из них есть связи, их отмазывали. Завтра отец брата будет писать заявление», — рассказала собеседница ProUfu.ru.

«Насколько мы знаем, один из них сейчас в больнице, его туда положили сразу после их задержания. Человека жестоко убили, перерезали горло, спрятали труп в багажник — все это говорит об их адекватности. Люди планировали, как и что сделать, чтобы наказания избежать. Если бы не их вызов в службу такси, их бы возможно не нашли, — рассказала сестра убитого.

ProUfu.ru приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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